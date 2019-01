Razzia negli chalet: rubati soldi, champagne tablet e casse di vino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Raffica di furti sul lungomare Sud, stabilimenti balneari nel mirino di una coppia di ladri – un uomo e una donna - in azione nel ristorante Secondo Pensiero e nello chalet Raphael Beach. Gli episodi sono avvenuti poco dopo la mezzanotte di ieri, negli stabilimenti del lungomare Piermanni. «A mezzanotte e 42 è stato immortalato un uomo alto, grosso e incappucciato – ha spiegato Paola Fanelli – ha portato via due bottiglie di Dom Perignon, una cassa da sei bottiglie di vino pregiato e ha spaccato il registratore di cassa. All'interno c'erano più di mille euro. Ha fatto danni ai mobili, oltre ad avere infranto una vetrata». Colpo anche da Raphael Beach, che si trova appena più a Sud del ristorante finito nel mirino: non si sa se il furto qui sia avvenuto prima o dopo rispetto a quello nel ristorante. «Con un estintore hanno mandato in frantumi la vetrata, lato mare – ha raccontato il proprietario Marco Scarpetta – Sono entrati e hanno portato via 20 euro di soldi spicci, due tablet che vengono usati per prendere le ordinazioni e una macchina fotografica». Sempre nella notte, più o meno un'ora prima rispetto ai raid al lungomare, colpo anche al bar Stefy Bar, in via Castelfidardo. Ma la vetrata ha retto l’urto.