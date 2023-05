Rapina choc a Civitanova: armato di coltello ruba borsa e cellulare a una donna. Ma la sua fuga dura poco

CIVITANOVA - Allarme in via Conchiglia a Civitanova. Erano circa le 13 quando un uomo, armato di coltello, ha minacciato una donna e le ha sottratto borsa e cellulare per poi darsi alla fuga. Nella corsa il malvivente avrebbe travolto anche alcuni passanti.

Subito sono state chiamate le forze dell'ordine e, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati carabinieri e polizia. Grazie all'identikit fornito dalla vittima e dai presenti, l'uomo è stato bloccato in via Trento. Ritrovata anche la borsa.