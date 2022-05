Colazione choc, barista mette in fuga il rapinatore impugnando una pala per la pizza

CIVITANOVA - Rapina a colazione in un bar nella zona commerciale, il titolare esce dalla cucina con una pala per la pizza e mette in fuga il rapinatore, che scappa a mani vuote. Sono in corso le indagini da parte della polizia per identificare il malvivente. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, pochi minuti prima delle ore 9.30, all’interno del bar pizzeria La Rotonda, che si trova in via Einaudi, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, proprio di fianco al centro commerciale Megauno e alla farmacia.



Secondo quanto ha riferito il titolare del locale, Antonio Arca, quell’uomo sarebbe entrato nel bar poco prima e senza farsi vedere si sarebbe nascosto nel bagno o nella sala slot, in fondo al locale, in attesa che uscissero tutti i clienti che in quel momento affollavano il bancone per fare colazione. Ha atteso che nel bar fossero usciti quasi tutti (c’erano ancora dei clienti) e si è diretto verso il bancone, rivolgendosi con fare minaccioso alla ragazza che lavora lì.



Teneva una mano in tasca, come se avesse un’arma nascosta lì dentro, e alla giovane ha chiesto minacciosamente i soldi che erano in cassa in quel momento. «La commessa vedendolo davanti al bancone gli ha chiesto cosa volesse e lui ha cominciato a dire “dammi la cassa”. Lei ha chiamato un altro dipendente e quest’ultimo ha cominciato ad urlare il mio nome. Io in quel momento ero dietro, in cucina, e ho sentito tutte quelle urla - ha raccontato Antonio Arca -. Ho capito che c’era qualcosa che non andava e sono uscito con la pala per la pizza. Il rapinatore quando l’ha vista si è spaventato. Mi ha dato due schiaffi ma io ho reagito. A quel punto ha scavalcato il bancone, ed è pure caduto per terra, mi è quasi venuto da ridere. Non so se era ubriaco - ha continuato Arca -. È scappato via così. Un ragazzo lo ha seguito e lo ha visto scappare su un’auto. Ha creato allarme, era incappucciato», ha concluso il titolare del bar finito nel mirino del maldestro rapinatore.



Come di diceva, il malvivente se ne è andato a mani vuote. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno raccolto le testimonianze del titolare del bar e di chi ha assistito alla scena.





Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del bar nella zona commerciale, che hanno immortalato il tentativo di rapina, e ora sono in corso le indagini per dare un nome ed un volto al malvivente che si è messo in azione nella mattinata di ieri. Proseguono dunque gli accertamenti da parte del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova Marche, guidato dal dirigente Fabio Mazza.

