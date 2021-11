Ritira i soldi al bancomat: anziano aggredito e rapinato da tre incappucciati

CIVITANOVA - Va a ritirare i soldi allo sportello bancomat della banca e viene rapinato da tre uomini che lo strattonano e scappano con il denaro. Nel mirino è finito un anziano della zona. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte della polizia, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Einaudi, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente.

Erano circa le 17.30. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo aveva appena ritirato 250 euro allo sportello della banca Intesa per poi raggiungere la sala Bingo che si trova proprio di fronte. Il tempo di attraversare la strada e l’anziano è stato raggiunto da tre uomini con il volto travisato, che lo avevano seguito. Si sono avvicinati e hanno cercato di strappargli dalle mani le banconote. Ma l’anziano ha fatto resistenza, ha provato a trattenere i soldi in mano e quelli lo hanno colpito, facendolo cadere a terra. Hanno preso il denaro e sono scappati via, a bordo di una macchina, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del commissariato di polizia, guidati dal dirigente Fabio Mazza. Hanno sentito la testimonianza della vittima, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi in seguito alla rapina. Sono in corso le indagini per identificare la banda di malviventi che si è messa in azione, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

