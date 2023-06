CIVITANOVA - Ladri nel garage rubano nella notte una bicicletta elettrica e sparisce nel nulla anche Mario, un bel cucciolo di Bovaro del bernese di pochi mesi. Alle 4 del mattino lo intercettano gli agenti del commissariato di polizia che, tempo poche ore, lo riportano a casa, tra le braccia dei suoi proprietari.

Nel frattempo la padrona del cane aveva anche scritto un post, commentato e condiviso da tanti utenti sui social, nella speranza di ritrovare il cucciolo Mario. È quanto accaduto l’altra notte, quando ignoti si sono introdotti nel garage esterno di una abitazione in zona Villa Pini. A segnalare l’accaduto è stata la proprietaria di casa, che ha riferito di non essersi accorta di nulla.

«Sono entrati dal garage»

«Sono entrati di notte in garage e hanno rubato una bicicletta elettrica e un casco – ha raccontato la proprietaria del cucciolo –. Non sappiamo se il cane sia uscito dopo che i ladri se ne sono andati. Verso le 4, comunque, gli agenti del commissariato lo hanno trovato un paio di vie sopra la nostra abitazione, in zona Villa Pini. Poi hanno letto la mia segnalazione sui social e mi hanno contattato. È stato recuperato anche il casco, agganciato alla recinzione di una casa in zona, ma della bici nessuna traccia. Non importa. La cosa più importante era ritrovare Mario» ha concluso.