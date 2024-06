CIVITANOVA - Era accasciato nei pressi della balaustra della palazzina liberty del Lido Cluana. Così è stato trovato, ieri mattina, Roberto Pelagatti, 56 anni, origine umbre. Per lui, purtroppo, non c’era più niente da fare. Era già deceduto da almeno un paio di ore. Si sospetta possa essere stata un’overdose a stroncarlo, o comunque un malore dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Ad accorgersi dell’uomo è stato un passante ieri mattina, poco prima di mezzogiorno.

La ricostruzione

Si trovava nell’area più nascosta del Lido Cluana, tra la balaustra orientale della palazzina sud (quella utilizzata dal Comune per mostre e convegni) e il muro di recinzione che delimita l’area. Dopo la chiamata del passante, immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 insieme ad una Volante della polizia. Come detto, i sanitari hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Probabilmente risaliva a due ore prima. Nei pressi, è stata trovata una siringa che sarà sottoposta ad analisi per verificare se sia stata usata da Roberto Pelagatti e se il decesso dipenda proprio da quella iniezione. Ipotesi che lascia pensare che l’uomo sia rimasto lì, senza essere notato da nessuno, dalle 9.30 – 10 di ieri mattina. Il corpo si trovava supino, tra la balaustra e la vegetazione che copre il muro, nella parte posteriore della palazzina sud. Dunque abbastanza nascosto rispetto alla zona di passeggio, che è quella centrale tra le due palazzine Se invece non fosse quella la causa del decesso, potrebbe essere anche stato trasportato lì in un secondo momento. A fare luce, saranno le conclusioni della polizia scientifica che ha effettuato i rilievi all’interno di un’area che è stata delimitata con il solito nastro. Analisi che si concentrano sulla siringa ma indagini che cercano di ricostruire le ultime ore di vita del 56enne. Per questo motivo sono al vaglio degli uomini del commissariato le immagini delle telecamere pubbliche disseminate per la città. Si cercano frame per stabilire come l’umbro sia arrivato nell’area del Lido Cluana, se fosse solo o insieme ad altri, se abbia incontrato qualcuno prima della sua morte. Roberto Pelagatti era nato a Foligno ma si era trasferito nelle Marche da diverso tempo, in particolare nella provincia di Macerata.

Il lavoro

Proprio nel capoluogo aveva lavorato per un breve periodo come infermiere. Ma è stato assistito, come persona senza fissa dimora, in una struttura di Trieste, come testimonia una tessera trovata tra gli effetti personali dell’uomo. L’incubo della droga continua, quindi ad aleggiare in città, fosse confermata l’ipotesi al momento più accreditata. Risale al novembre del 2022 l’ultimo precedente di una morte per overdose, vittima un 40enne di origini marocchine. Un mese dopo, altro decesso dovuto ad un overdose di un 45enne italiano trovato privo di sensi nella sua abitazione. In questi due casi, si trattava di eroina.