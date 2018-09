Ragazzo compra hashish e i due spacciatori gli sequestrano il cagnolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Chiede un po’ di “fumo” a due pusher più o meno coetanei ma paga molto cara quella modica quantità di stupefacente. Un ragazzo civitanovese per diverso tempo viene costretto con la violenza a dare soldi alla coppia di spacciatori che, così, si trasformano in estorsori. Gli viene preso in ostaggio anche il cane che viene restituito solo dietro pagamento: in denaro oppure in costosi apparecchi (telefonini o consolle per videogiochi). Fin quando il giovane confessa tutto alla famiglia prima e al commissariato poi.La denuncia porta gli agenti ad individuare due ventenni residenti in provincia che ora sono accusati di diversi reati che vanno dalla rapina all’estorsione.