CIVITANOVA «Ho lasciato l’auto parcheggiata davanti all’ingresso della scuola, quando sono uscita l’ho trovata danneggiata su entrambi i lati, come se qualcuno l’avesse presa a calci». Lo ha denunciato ieri mattina ai carabinieri della stazione di Civitanova la mamma della ragazzina, residente in provincia di Macerata, aggredita da una compagna di classe lo scorso 3 ottobre all’uscita da una scuola superiore di Fermo.

Come anticipato ieri, la donna era stata convocata dalla vicepreside, l’appuntamento era stato fissato per le 11.30 di venerdì. Dopo circa una mezzoretta la mamma della studentessa era uscita trovando l’auto danneggiata su entrambe le fiancate, di destra e di sinistra «come se qualcuno l’avesse presa proprio a calci». Era quindi rientrata a scuola per informare la vicepreside di quanto accaduto e per chiedere se ci fosse un sistema di videosorveglianza, poi aveva chiamato la polizia per constatare i fatti.

«Al momento – ha dichiarato ieri il legale della donna, l’avvocato Simone Santoro – non sappiamo se il danneggiamento sia collegato all’aggressione della minore. Sicuramente assieme alle forze dell’ordine faremo tutti gli accertamenti del caso per risalire all’autore del gesto intimidatorio». L’aggressione alla figlia era avvenuta il pomeriggio del 3 ottobre scorso al Terminal Dondero di Fermo dopo l’uscita da scuola. La ragazzina era stata aggredita da una compagna di classe straniera che l’aveva afferrata per i capelli, colpendola sul collo e sulla spalla per poi strattonarla e buttarla violentemente a terra. Nel fare questo le aveva strappato una ciocca di capelli che poi aveva mostrato una ragazzina che stava riprendendo la scena con un cellulare.

«Vendo capelli», aveva detto la giovane sorridendo «mostrando quella ciocca come fosse un trofeo», aveva detto la mamma della vittima dopo aver visto il video. Erano state almeno in tre, tutte studentesse minorenni, a filmare l’aggressione. Dopo il fatto il questore di Fermo Luigi Di Clemente aveva emesso tre provvedimenti di ammonimento per cyberbullismo nei confronti di tre studentesse 15enni, una è la giovane che ha aggredito la compagna di classe, due hanno filmato la scena.

Pure la scuola aveva adottato provvedimenti disciplinari: anche se l’aggressione era avvenuta al di fuori dell’istituto, la dirigente scolastica aveva ritenuto doveroso intervenire irrogando sospensioni con obbligo di frequenza o senza obbligo di frequenza unite a interventi educativi nei confronti dell’autrice dell’aggressione e delle ragazzine individuate come partecipanti che avevano ripreso la violenza con il proprio cellulare. Per l’istituto, però, quello avvenuto il 3 ottobre scorso, seppur nella sua gravità, non andrebbe ricondotto nella sfera del bullismo, ma a un «contrasto tra le due minori dovuto ad un’amicizia contesa».

Da quel giorno, la minore, traumatizzata dall’accaduto non è più tornata a scuola (l’aggressione le aveva provocato numerose escoriazioni, una contusione all’emitorace e un trauma distorsivo al rachide cervicale per una prognosi di sette giorni, ma i segni più difficili da curare non sarebbero quelli fisici) e i genitori stanno valutando l’eventualità di trasferirla in un altro istituto.