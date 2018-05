Ragazzina 19enne in coma â€‹etilico: gli amici saranno interrogati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Saranno sentiti a breve gli amici della ragazza di 19 anni, soccorsa dopo essere finita in coma etilico e aver perso i sensi al Donoma, nella notte tra sabato e domenica. La giovane era sola quando si è sentita male e si è accasciata sul pavimento del locale di via Mazzini ed è stata lei stessa, dopo essersi ripresa la mattina dopo all’ospedale di Civitanova Alta, a fornire ai carabinieri i nominativi di chi stava trascorrendo la serata con lei. Ovviamente al Donoma lei non era arrivata da sola.del 118 e i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, infatti, nessuno si è fatto avanti per la diciannovenne, che risiede in un Comune dell’entroterra, e a chiamare i soccorsi sono state alcune persone che stavano trascorrendo la serata in discoteca e l’hanno vista svenire, priva di conoscenza. Ora i carabinieri stanno anche aspettando gli esiti degli esami, fatti per chiarire se nel drink della ragazza qualcuno abbia sciolta della droga. Intanto, come si diceva, saranno ascoltati i suoi amici. Il fatto che nessuno di loro si sia presentato all’ospedale ha ritardato l’identificazione.