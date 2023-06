Fa il bagno con il mare mosso e va in difficoltà, ragazzina di 14 anni salvata a Civitanova e portata in ospedale

CIVITANOVA - Ragazzina di circa 14 anni in difficoltà in mare, soccorsa da alcuni bagnanti e dal bagnino. Ha bevuto e, per accertamenti, in via precauzionale, è stata portata all’ospedale. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco prima dell’ora di pranzo, nel tratto di mare tra gli stabilimenti balneari La Croce del Sud e Lido Cristallo.

Quattordicenne fa il bagno, ma le onde la mettono in difficoltà: soccorsa e portata in ospedale

Una ragazzina straniera stava facendo il bagno quando si è trovata in difficoltà a causa del mare grosso che c’è stato per tutta la giornata.

Ad accorgersi alcuni che erano in spiaggia e che hanno subito allertato il bagnino. La ragazzina è stata portata a riva e, nel frattempo, sono arrivate sul posto una ambulanza e l’automedica del 118. Nulla di grave, per fortuna. La ragazzina ha bevuto e, come si diceva, dopo le prime cure del caso sul posto, è stata caricata sull'ambulanza e portata all'ospedale per un controllo.