Raffica di furti in campagna: i cani mettono in fuga i ladri dalla villetta

di Riccardo Antonelli

CIVITANOVA - Serie di furti nelle campagne. I raid in contrada Piane Chienti, tra Santa Maria Apparente e Montecosaro Scalo. Tra questi uno è stato ai danni di un anziano di 77 anni che in un primo momento ha creduto di essere stato derubato da dei finti carabinieri. L’uomo infatti credeva che i militari fossero dei malviventi, in realtà invece i carabinieri stavano effettuando dei controlli dopo le segnalazioni ricevute sulla presenza di alcuni personaggi sospetti. L’anziano ha capito la situazione e si è anche accorto nel frattempo di essere stato derubato del portafogli lasciato in un vicino capanno degli attrezzi.Un altro tentato furto è stato registrato invece ieri notte, tra mercoledì e giovedì, poco dopo la mezzanotte. Questa volta l’episodio si è verificato in contrada Castelletta, zona situata tra Civitanova Alta e Montecosaro. I malviventi in questo caso hanno preso di mira una villetta in piena notte. Qualcosa però fortunatamente è andato storto, perché i cani della famiglia hanno iniziato ad abbaiare facendo svegliare i proprietari dell’abitazione.