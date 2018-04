La rabbia del quartiere: «Auto, case e parchi ostaggi dei vandali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - «Il quartiere San Gabriele ancora nel mirino dei vandali. Se prima le loro azioni si concentravano solo in alcune aree della zona, ora si stanno espandendo a macchia d’olio». A descrivere una situazione sempre più difficile sono i residenti, che denunciano danneggiamenti ad auto e a case sempre più frequenti. Diverse sono state le segnalazioni alle forze dell’ordine per i veri e propri assalti subiti. Gomme delle vetture tagliate, finestre rotte, specchietti divelti dalle auto in sosta.Gli accertamenti sono stati avviati, ma gli abitanti puntano il dito anche sulle condizioni in cui versano le zone. «Purtroppo l’incuria in cui sono lasciate queste aree - dichiara Bruno Giacconi, a nome del Controllo del Vicinato della zona denominato Mariò - le ha rese maggiormente appetibili per chi si dedica ad attività illecite. Ne è un esempio la piazzetta Conti, dove ci sono i giochi per bambini, divenuta un luogo di spaccio. Al suo interno, poco tempo fa, sono state trovate bustine di stupefacenti nascoste tra il fogliame degli alberi e segnalate alle forze dell’ordine che ripetutamente stanno pattugliando l’area».