Pubblicizza prodotti finanziari a scuola: maestro nei guai

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Di mattina docente, nel pomeriggio consulente finanziario. Prima è stato sospeso dal servizio poi è finito sotto processo per falsità ideologica, un civitanovese di 38 anni. Sul banco degli imputati è finito A. R., un docente, consulente finanziario e praticante (poi avvocato stabilito) in uno studio legale. Secondo l’accusa avrebbe svolto in contemporanea tutte e tre le attività quando in realtà, la prima era incompatibile con tutte le altre a maggior ragione perché, secondo l’accusa, il 38enne avrebbe anche approfittato del suo ruolo di supplente in una scuola primaria per pubblicizzare i prodotti finanziari di una particolare società.