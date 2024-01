Protesta degli agricoltori contro le politiche europee: il corteo dei mezzi a Civitanova

CIVITANOVA - E' in corso in queste ore la protesta degli agricoltori contro le politiche europee del settore a Civitanova. In più di 400 si sono ritrovati al parcheggio dell'Eurosuole Forum e con i mezzi agricoli si stanno muovendo in corteo fino alla rotonda Paciotti. La manifestazione si sta svolgendo senza alcun problema di ordine pubblico, né sono stati riscontrati particolari disagi alla circolazione. La mobilitazione proseguirà per tutta la giornata.