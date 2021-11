Palpeggia il seno e tenta di baciare la giovane barista: 84enne a giudizio per violenza sessuale e lesioni

CIVITANOVA - A 84 anni era entrato nel bar in cui si recava spesso e si era avvicinato alla 19enne che lo gestisce per farle gli auguri di compleanno, è accusato di violenza sessuale e lesioni. La vicenda risale al 2019, l’anziano si era presentato con un profumo e un fiore in mano, ma quello che è accaduto tra i due è diventato oggetto di un procedimento penale a carico dell’ultraottantenne.

La ragazza, infatti, ha denunciato che l’anziano le si era avvicinato e prima l’aveva costretta a subire il palpeggiamento del seno, poi avrebbe tentato di baciarla e nel fare ciò le avrebbe fatto sbattere il gomito sinistro. Alla fine, tra l’agitazione e la contusione al gomito, al pronto soccorso i medici le avevano riconosciuto una prognosi di 10 giorni. Ieri la vicenda è finita all’attenzione del gup Giovanni Manzoni e del pm Rita Barbieri, ma l’udienza è stata rinviata al 23 novembre a causa di un legittimo impedimento dell’imputato. Nella prossima udienza il giudice sentirà l’anziano, poi il procedimento sarà discusso con rito abbreviato. L’uomo, che oggi ha 86 anni ed è difeso dagli avvocati Simone Santoro e Gian Luigi Boschi, nega gli addebiti, sin dall’inizio della vicenda aveva raccontato di essersi avvicinato per fare gli auguri alla ragazza e per darle due baci sulle guance, ma la giovane si era ritratta e aveva sbattuto il gomito, l’86enne ha sempre sostenuto di non aver toccato la 19enne che nel procedimento è parte civile con l’avvocato Gerardo Marcantoni.

