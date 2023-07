CIVITANOVA «Ho partecipato a un concorso per direttore medico un anno fa, sono arrivata prima, ma nessuno mi ha mai fatto sapere nulla». Dopo il caso del primario cardiologo di Camerino, Alfredo Mazza, non riconfermato dall’Ast al termine dei sei mesi di prova, ha deciso di raccontare la sua storia anche la psichiatra di Cuneo, Anna Maria Pacilli. Anche lei ha avviato un procedimento legale - facendo richiesta di accesso agli atti - nei confronti dell’Ast di Macerata.





«Dopo un percorso di studi filosofici a Macerata, ho saputo tempo fa di un concorso per direttore nel reparto di psichiatria all’ospedale di Civitanova, ho deciso di parteciparvi e sono risultata prima della terna degli idonei. Il risultato è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’allora Asur pochi giorni dopo il colloquio che ho fatto il 20 maggio 2022. Telefono ad un numero indicatomi e mi viene detto che l’incarico al prescelto sarebbe arrivato a 15 giorni dalla delibera. Scade il termine, ma neanche nei tempi successivi viene comunicato qualcosa». Pacilli non si dà per vinta e contatta per mail i vertici sanitari. «Mi rispondono che, nel piano occupazionale, la figura professionale era prevista per ottobre. Così non mi faccio problemi, sapendo che, nel caso fossi stata scelta io, ero disposta a trasferirmi. Ma passa anche ottobre e non arriva nulla». Si arriva così alla riorganizzazione aziendale con il passaggio, a gennaio scorso, da Asur ad Ast. Allora la dottoressa si rivolge a un legale. «Richiediamo l’accesso agli atti, ci viene inviato il materiale del procedimento da cui si evince che, dopo la graduatoria, non era stato preso alcun provvedimento successivo». Allora Pacilli sottolinea come «qualora l’Ast avesse voluto annullare la procedura avrebbe potuto farlo, come previsto dal bando, ma a seguito di una comunicazione ai tre risultati idonei che invece non c’è mai stata. Inoltre, dalla risposta dell’Ast si evince che il concorso non è stato annullato, semplicemente non hanno proceduto».

Il bando caduto nel vuoto



Non solo, alla domanda del legale sui motivi per cui il bando fosse caduto nel vuoto, «Daniela Corsi risponde che l’azienda, al primo gennaio, era ancora in fase di riorganizzazione ed ogni eventuale provvedimento sarebbe stato assunto dal direttore generale nominato. Ma dall’albo dell’Ast abbiamo visto che, nonostante la riorganizzazione, anche in quel periodo venivano assunte decisioni, come l’attribuzione di incarico di responsabile all’unità operativa semplice territoriale di psichiatria. Credo che, al di là dei singoli casi, si debba far luce su ciò che accade all’interno della sanità pubblica, senza voler generalizzare». La direttrice Corsi, contattata sul tema, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.