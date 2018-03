Prima picchia la moglie â€‹poi le getta anche il detersivo in faccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Lite furibonda e urla tra le quattro mura domestiche, marito versa del liquido in faccia alla moglie. Fortunatamente, però, si trattava semplicemente di detersivo per i piatti e non di acidi o liquidi infiammabili pericolosi. È quanto accaduto l’altra sera, intorno all’ora di cena, in una abitazione a due passi dalla zona centro. In quella casa vive una famiglia di origine filippina, da tempo in Italia e ben integrata. Il marito ha cominciato a prendere a spintoni la moglie: ha picchiato la donna, l’ha strattonata e l’ha minacciata. E alla fine, al culmine della sfuriata fuori controllo, ha preso un liquido dentro un contenitore di plastica e lo ha lanciato sul volto della moglie. Le urla della coppia hanno messo in allarme i vicini. Ma nel frattempo era stata la stessa donna ad allertare i carabinieri. La donna filippina è stata controllata e, alla fine, è emerso che si trattava soltanto di detersivo per i piatti. Nulla di grave, dunque, almeno sotto quel punto di vista. La donna è stata picchiata dal marito, che l’ha minacciata e strattonata, ma ha deciso comunque di non farsi refertare né di sporgere denuncia nei confronti del marito.