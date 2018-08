Preso pusher minorenne: denunciati connazionali che lo ospitano, droga a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – La Finanza coglie sul fatto un minorenne che spaccia eroina: nei guai finiscono anche i connazionali che lo ospitavano e tenevano lo stupefacente in casa.I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Civitanova Marche hanno sorpreso un giovane che, in pieno giorno, con fare sospetto si è avvicinato ad una autovettura consegnando un piccolo involucro e ricevendo in cambio del denaro. Subito intervenuti, hanno identificato sia l’occupante dell’auto, recuperando l’involucro appena ricevuto, ed il ragazzo che aveva ancora i soldi in mano. All’interno dell’involucro è stato rinvenuto circa un grammo di eroina. Il conducente dell’auto, un italiano di 24 anniè stato segnalato come consumatore. Il ragazzo che ha ceduto lo stupefacente è risultato essere un cittadino tunisino di 17 anni allontanatosi volontariamente da un centro di accoglienza di Messina. Nel corso delle indagini i militari sono riusciti a risalire ai soggetti, entrambi di nazionalità tunisina e residenti a Civitanova che hanno dato ospitalità al minorenne. Le conseguenti attività svolte presso le abitazioni dei due tunisini hanno consentito di sequestrare 7 dosi di cocaina e 14 file di sostanze dopanti nonché € 1.140 frutto di illecite attività. Entrambi i soggetti sono stati denunciati a piede libero alla locale mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Ancona.