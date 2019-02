Preso il ladro seriale delle spaccate: rischia di perdere un braccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Scia di furti e spaccate, gli agenti del commissariato di polizia individuano e bloccano l'autore dei colpi. Ora il ladro seriale rischia di perdere il braccio: i vetri che lui stesso mandava in frantumi per fare irruzione all'interno delle attività gli hanno provocato ferite profonde e gravissime, che non si era mai preoccupato di farsi curare, per evitare guai. Poco prima dell'ora di cena dell'altro giorno gli agenti del commissariato di polizia individuato e fermato il responsabile di una lunga serie di colpi, avvenuti nelle settimane passate, che aveva messo in allarme i commercianti civitanovesi. Sarebbe un giovane tunisino, nemmeno trentenne, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, ma che gravitava su Civitanova già da parecchi anni.