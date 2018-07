Pregiudicato non perde il vizio di furti e rapine: incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Pregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale continua con furti e rapine, ma si fa riconoscere e finisce dietro le sbarre.I carabinieri di Civitanova hanno arrestato un pregiudicato 43enne del posto accusato di due distinti episodi. Ad aprile era entrato in un garage per tentare un furto, ma era stato sorpreso da uno dei proprietari che aveva minacciato con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani. Ne era nata una colluttazione in cui l’aggredito era riuscito a vederlo in volto. A maggio, invece, aveva tentato il furto di una bicicletta vicino ad uno sportello bancomat, finendo immortalato dall’impianto di videosorveglianza. I carabinieri lo hanno trovato e arrestato.