Precipita dal sesto piano, donna trovata morta nell'androne di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Precipita dal sesto piano: trovata morta nell'androne di casa.E' successo questa mattina in via Speri, a Macerata, dove una donna di circa 80 anni è caduta dalla finestra dells ua casa al sesto piano. Immediati i soccorsi del 118, ma per la donna non c'era nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri, ma sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.