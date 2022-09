CIVITANOVA I delfini danno ancora spettacolo a poca distanza dalla riva, questa volta addirittura in mezzo ai bagnanti. Hanno scelto ancora una volta di farsi vedere a Civitanova, a pochi metri dalla riva. Uno spettacolo che, oramai, è diventato una consuetudine. È stata infatti un’estate all’insegna della presenza costante dei simpatici cetacei, che nuotano indisturbati a loro agio a poca distanza dalla costa civitanovese. Del resto, oramai, si può che dire che la conoscano benissimo. Di avvistamenti infatti se ne contano, dall’inizio della stagione estiva, centinaia e centinaia.

Anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, ieri, ha commentato la presenza dei delfini a Civitanova. «Che spettacolo. Anche i delfini amano la nostra Civitanova. Vederli danzare, ormai da settimane, a pochi metri dalla riva, davanti agli occhi stupiti di bambini e adulti, è sempre una grande emozione. Ma anche motivo di orgoglio. Perché significa che il nostro mare è un mare pulito. Questo evento ci deve sempre più indurre a salvaguardare il nostro mare con buone pratiche e con tutti gli accorgimenti necessari per eliminare scarichi pericolosi per l’ambiente. Massimo impegno, quindi, per una Civitanova sempre più Bandiera Blu» è il commento del primo cittadino.

Spettacolo della natura vicino alla spiaggia



Ieri anche il fotografo civitanovese Alessandro Panichelli ha immortalato, dalla zona del porto, i delfini che, ad un certo punto, si trovavano all’altezza dello stabilimento balneare G7. E la settimana scorsa alcuni esemplari hanno nuotato tra le donne triathlete impegnate nella frazione “swim”, nello specchio d’acqua antistante Largo Melvin Jones, sul lungomare Sud, in occasione della gara di triathlon organizzata appunto domenica scorsa. Erano nelle vicinanze delle boe che segnano il tragitto della frazione nuoto. Ma di avvistamenti, con tanto di foto e video che hanno fatto il giro dei social, ce ne sono stati tantissimi in queste ultime settimane.

Un fenomeno che ha riguardato in generale l’Adriatico. Ma i delfini che frequentano Civitanova sono certamente più “esibizionisti”: si fanno vedere da riva e non restano al largo, come successo il più delle volte in altre località. E a proposito di delfini ieri sera a Porto Recanati, davanti allo chalet “Da Massi” è stato trovato un esemplare spiaggiato e già morto. E’ stata avvisata la Capitaneria di porto. Subito si è formato un capannello di curiosi dispiaciuti per il cetaceo.