CIVITANOVA - Fermato da una pattuglia della polizia per un controllo aggredisce i due agenti, morde a un avambraccio un poliziotto e gli incrina una costola. È finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 39 anni irregolare e senza fissa dimora. L’extracomunitario, più volte sottoposto a rilievi e risultato avere vari alias, lunedì pomeriggio era stato fermato dagli agenti del commissariato per un controllo nei pressi del Club Vela.



Proprio lì infatti, nei giorni scorsi, erano avvenuti dei furti di biciclette e monopattini a danno dei soci del circolo e quando in zona è stata notata la presenza di alcuni stranieri è scattata la segnalazione alla polizia. Nel giro di pochissimo una pattuglia ha raggiunto il luogo indicato, gli agenti hanno avvicinato il tunisino chiedendo le sue generalità e un documento di riconoscimento, ma l’extracomunitario, per tutta risposta, ha reagito dando in escandescenze. Prima ha urlato frasi in arabo incomprensibili poi ha iniziato a spintonare gli agenti e a scalciare per evitare il controllo, quando un poliziotto lo ha raggiunto e lo ha preso per un braccio l’extracomunitario ha reagito aggredendo entrambi gli agenti e alla fine sono caduti tutti a terra. Non senza difficoltà i poliziotti sono riusciti a contenerlo e ad ammanettarlo, ma quando sembrava tutto finito il tunisino ha cercato nuovamente di fuggire. Una volta ammanettato, infatti, gli agenti lo avevano fatto salire sulla macchina di servizio per portarlo in commissariato ma il 39enne è riuscito a scendere dal mezzo cercando di fuggire. È stato raggiunto e bloccato dai poliziotti di un’altra pattuglia che nel frattempo aveva raggiunto la zona del porto in supporto ai colleghi. Poco dopo le 19.15 il tunisino, identificato come Anwer Ben Khoud, è stato dichiarato in stato di arresto, l’esito dell’attività è stato comunicato al pubblico ministero di turno Stefania Ciccioli e su disposizione del magistrato l’extracomunitario è stato trattenuto nelle camere di scurezza della polizia giudiziaria in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto con conseguente direttissima fissata per la tarda mattinata di ieri.

Agenti al pronto soccorso





Nel frattempo, dopo l’arresto, i due agenti a causa delle lesioni riportate sono finiti al pronto soccorso. Uno dei due ha riportato tre giorni di prognosi a causa di abrasioni a un ginocchio e a un braccio, mentre al collega sono stati riconosciuti 20 giorni di prognosi: l’agente a seguito della colluttazione ha riportato l’infrazione di una costola, una lesione da morso a un avambraccio e un trauma a un dito di una mano.

Difeso d’ufficio dall’avvocato Luciano Pacioni il tunisino ieri è stato condotto in Tribunale dinanzi al giudice Andrea Belli e al pubblico ministero Stefano Lanari. Ha patteggiato 10 mesi, pena sospesa, ed è tornato in libertà. Era incensurato. Disposto il nullaosta all’espulsione.