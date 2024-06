CIVITANOVA Il 21 marzo scorso l’incontro sulla sponda civitanovese per annunciare la revoca dell’appalto alla precedente ditta; ieri dalla sponda elpidiense l’annuncio della nuova assegnazione dei lavori. Si parla del ponte ciclopedonale sul Chienti e il protagonista, in entrambe i casi, è l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli.

I dettagli

Un nuovo sopralluogo insieme a tecnici e amministratori locali proprio dove la pista ciclabile di Porto Sant’Elpidio attende di scavalcare il fiume verso nord. Presenti i consiglieri regionali delle due città, Andrea Putzu e Pierpaolo Borroni, e gli amministratori, il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti. Appena qualche settimana fa, sempre Baldelli aveva annunciato il bando di gara per la realizzazione della rotatoria all’uscita della superstrada 77 indicandola come fondamentale «per il triangolo Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a mare».

Ora ripete il concetto per quest’altra opera, declinandola alla voce turismo. «Avevamo promesso tempi brevi per sbloccare l’iter – ha detto – ci siamo riusciti ed oggi c’è una nuova ditta per realizzare un’opera fondamentale che rientra nel percorso della ciclovia adriatica. Contiamo di realizzarla nei prossimi 12 mesi». Turismo e sostenibilità le parole d’ordine pronunciate dall’assessore all’urbanistica di Civitanova. Da parte del sindaco di Porto San’Elpidio, il ringraziamento alla Regione per aver saputo sbloccare le problematiche burocratiche. Esulta anche il collega Ciarapica. «Una bellissima notizia – afferma –, si dà il via ad un’opera strategica, una terrazza sul mare che si estenderà per 180 metri». Specifiche tecniche illustrate dall’architetto della regione, Nardo Goffi. Costo, 4,5 milioni.