Civitanova, uno viola gli arresti domiciliari per rapina, l'altra non paga la maxi mula per spaccio: presi dalla Polizia

CIVITANOVA - Uno, condannato per rapina e lesioni, non rispetta i termini degli arresti domiciliari, l'altra, invece, non paga la maxi multa per lo spacio di droga: la poliza di Civitanova ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo e una donna.

Il primo provvedimento, emesso nei confronti di un 42enne tunisino, già sottoposto agli arresti domiciliari (essendo stato condannato, nel 2015, a due anni di reclusione per resistenza e per rapina e lesioni nei confronti della compagna), è un decreto che sospende provvisoriamente quella misura, avendo il soggetto violato le prescrizioni.

L'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Fermo.

Il secondo provvedimento è un decreto che converte la pena pecuniaria di 14 mila euro, inflitta a una cittadina italiana di 50 anni nel 2005 per reati inerenti agli stupefacenti, in 48 giorni di libertà controllata, non avendo la predetta italiana pagato la sanzione. La donna, pertanto, è stata sottoposta alle prescrizioni relative alla libertà controllata (obbligo di firma, divieto di detenere armi e di allontanarsi dal comune di residenza).