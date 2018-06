Piovono calcinacci dal ponte ferroviario: paura tra gli automobilisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Piovono calcinacci dal sottopasso di via Aldo Moro, gli automobilisti spaventati chiamano la polizia e i vigili del fuoco. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, intorno alle 11, quando alcuni automobilisti che si trovavano a transitare sotto il sottopasso della zona Sud della città, a due passi dalla rotatoria “Pellegrini”, hanno notato dei pezzi di mattoni che si stavano staccando dal soffitto della struttura. Preoccupati dalle conseguenze pericolosissime che quei calcinacci avrebbero potuto provocare, hanno allertato immediatamente la polizia. Diverse le segnalazioni.Gli agenti del commissariato di polizia, a loro volta, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, con l’autoscala, hanno raggiunto la parte superiore della struttura e hanno provveduto a rimuovere i pezzi pericolanti e a mettere in sicurezza la situazione. È stata allertata anche la polizia ferroviaria, visto che sopra transita il treno. Il tratto è rimasto chiuso per una mezz’ora circa, il tempo impiegato per la messa in sicurezza.