La pinacoteca Moretti apre con un gioiello: c'è il capolavoro di Valeriano Trubbiani in mostra

CIVITANOVA - In occasione del Grand Tour dei musei per la Giornata internazionale dei musei, tenutasi nel fine settimana, la Pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta ha messo in mostra per la prima volta il trittico scultoreo: “Le morte stagioni” di Valeriano Trubbiani, scultore maceratese morto l’anno scorso, artista conosciuto e apprezzato nel mondo, le cui opere sono esposte in prestigiosi musei.

La giunta comunale ha infatti accolto la richiesta presentata dalla direttrice della Pinacoteca, Enrica Bruni, autorizzando la stipula del contratto d’uso gratuito della scultura in acciaio, che è di proprietà di una civitanovese e raffigura il volo di tre uccelli.



Il sindaco Fabrizio Ciarapica, che sabato mattina ha partecipato all’apertura della mostra nella casa natale di Annibal Caro, ha sottolineato la riapertura dei musei come un segnale importante, dopo le chiusure a causa del Covid-19: «La nostra città è ricca di Beni culturali e sono certo che sarà la cultura il comparto da cui ripartirà l’economia per affrontare le sfide future in campo globale. «La pinacoteca Moretti riapre, dopo le gravi difficoltà dovute al Covid, con il Grand Tour dei Musei 2021 e la Giornata internazionale dei musei, a cui la nostra “casa d’arte” non poteva mancare – ha proseguito il primo cittadino -. In questa circostanza, Civitanova mette in mostra un’opera di grande valore, come il trittico scultoreo di Valeriano Trubbiani, che si aggiunge alle altre di grande pregio. Il mio sentito e commosso ringraziamento e quello della nostra città va, per la generosità e la sensibilità, alla signora Marcelletti, che ci ha onorato con questa importante donazione che i visitatori e i cittadini potranno ammirare. Infine, il mio ringraziamento va alla direttrice della Pinacoteca, la dottoressa Bruni, perché instancabilmente si occupa della cura di questo luogo, direi sacro, e offre a me e alla nostra amministrazione l’opportunità di avere opere straordinarie alla portata di tutti che arricchiscono culturalmente ognuno».

Manufatto straordinario e di grande attualità ,dunque, che Paola Marcelletti, figlia dell’imprenditore di mobili di Corridonia, ha voluto dare in uso gratuito perenne alla pinacoteca. Risalente agli anni Settanta, esprime tutta l’originalità e l’attualità del messaggio di Trubbiani, artista di indiscussa levatura, che ha portato, con la sua arte, l’Italia nel mondo, che arricchisce ulteriormente la raccolta d’arte moderna e contemporanea.



«La rappresentazione dei tre uccelli – ha spiegato Enrica Bruni - ha un valore molto attuale poiché i essi simboleggiano la natura che viene sopraffatta e violata dall’uomo. Niente di più attuale viste le emergenze ambientali che stiamo vivendo e che Trubbiani precorre già 50 anni fa». Il patrimonio della Pinacoteca è fruibile in maniera gratuita. Aperture: da lunedì a sabato ore 8. 30 alle 13 30.

