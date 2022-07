CIVITANOVA - Temperature gradevoli e nella media, brezza rinfrescante da nord e mare poco mosso: condizioni ideali per un’altra domenica di mare. In realtà nella mattinata non c’è stato il consueto assalto che invece aveva caratterizzato i due precedenti fine settimana. Insomma, c’è chi ha vagliato anche qualche alternativa che pure non manca in zona. Inoltre con l’avvicinarsi della metà di luglio, ormai gli ombrelloni sono per la stragrande maggior parte prenotati, così si arriva in spiaggia con comodo. Ed infatti nel pomeriggio le presenze in spiaggia sono nettamente aumentate.

Il mare sorvegliato speciale

Giornata di grande attenzione per i bagnini di salvataggio, anche se ieri le condizioni meteo marine non erano preoccupanti. Ma serve sempre tenere gli occhi aperti e quando ci sono tante persone a farsi il bagno, in molti degli assistenti preferiscono monitorare la situazione direttamente dal pattino, in mare. Più si entra nel vivo dell’estate e più aumenta il lavoro anche per la polizia locale. Ieri diverse pattuglie in giro per la città in auto, in scooter e anche in bici lungo le ciclabili. Come sempre la zona dove si sono concentrati gli interventi è quella a nord della città. Diverse le multe elevate a Fontespina, in particolare nel tratto terminale del lungomare nord. Qui sono state sanzionate le auto in sosta in prossimità della canalizzazione del traffico prima del sottopasso verso la statale. La strada si allarga a due corsie, c’è maggior spazio ma non si può parcheggiare a fianco della ciclabile come nel tratto precedente. Ad impedirlo, sia la segnaletica orizzontale (con le strisce oblique a terra), che verticale. Decine le multe elevate in quel punto.

Attenti alle multe

Altra zona calda è l’area interna del quartiere, attorno a via Saragat e a Via Friuli, verso la zona di San Gabriele. Qui, lungo il tragitto della ciclabile, la sosta selvaggia è ormai la regola. Rimane scarsamente utilizzato, invece, il parcheggio a pagamento realizzato nell’area portuale. Pieno, invece, anche perché gratuito, il parcheggio di piazza XX settembre. Come noto, nel periodo estivo viene permessa la sosta gratis domenicale, quando invece, nel restante periodo dell’anno la piazza è isola pedonale. Il mercatino dei prodotti gastronomici e ortofrutticoli della Coldiretti è stato così spostati sul marciapiede del vialetto sud di piazza. Città che propone sempre una serie di eventi. In questo fine settimana, è anche nel prossimo, il fulcro delle manifestazioni è Civitanova Alta con l’ottava edizione del Civitanova Film festival. Oggi il programma prevede alle 18.30 al Caffè del Teatro Cerolini l’incontro con Arianna Fermani mentre alle 21.15 all’arena dei Pini riprendono le proiezioni dei cortometraggi in concorso.