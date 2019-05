Picchiato a sangue in centro â€‹nella notte: denunciati due fratelli

di Chiara Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Botte da orbi in vicolo Sforza, un uomo finisce all’ospedale dopo essere stato picchiato a sangue nella notte da due fratelli. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia, è avvenuto l’altra notte, intorno alle 2.30, proprio di fianco palazzo Sforza, in piazza XX Settembre. Che cosa ci sia dietro albritale pestaggio è ancora in corso di accertamento da parte della polizia, intervenuta sul posto. Gli aggressori, comunque, sono stati già identificati e denunciati.