Picchia la fidanzata e anche un passante che prova a difenderla

CIVITANOVA - Vede un uomo picchiare la sua fidanzata in mezzo alla strada, non ci pensa due volte ed interviene per farlo smettere e per difendere la donna. Quello, però, non apprezza l’intromissione: prima aggredisce il passante che era intervenuto, poi in un secondo momento, non prima di aver provato a scappare via, si scaglia contro gli agenti del commissariato di polizia, subito sul posto.L’episodio, finito con una denuncia, è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri. Erano più o meno le 19 quando un trentottenne di origini siciliane, residente a Montecosaro, si trovava insieme alla sua fidanzata romena in via Dante Alighieri, all’altezza della farmacia, nella zona di San Marone. Anche un passante si trovava lì in quel momento e ha notato una scena che lo ha subito messo in allarme: c’era quell’uomo che stava aggredendo la sua fidanzata, colpendola più volte in mezzo alla strada, lungo il marciapiede. Così il passante, temendo che la situazione degenerasse e vedendo che quell’uomo non accennava a smetterla, ha deciso di intervenire e si è avvicinato, cercando di separare la coppia e intenzionato a prendere le difese della donna. Il siciliano, però, per tutta risposta, lo ha preso a calci e pugni. Nel frattempo era già stata allertata la polizia. Gli uomini della Volante del commissariato, proprio in quel momento, erano in giro per dei controlli. Alla vista delle divise il siciliano ha fatto salire di corsa la sua fidanzata in macchina, una utilitaria, ha spinto il piede sull’acceleratore ed è scappato via, riuscendo anche ad occultare la targa aprendo il bagagliaio. È stato tutto inutile. Le indagini sono state tanto veloci quanto efficaci. Gli agenti di polizia, infatti, in un attimo sono riusciti a rintracciare il numero della giovane romena e hanno intimato al siciliano di tornare subito dov’era. Cosa che, effettivamente, l’uomo ha fatto. Ma nel giro di pochi minuti ha cominciato a dare in escandescenze. Ha perso le staffe e, alla fine, ha aggredito anche gli agenti del commissariato di polizia. L’uomo, a quel punto, è stato bloccato e portato negli uffici del commissariato per la denuncia.