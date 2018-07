Picchia fidanzata e amica ma nessuno denuncia: se la cava con una multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Un uomo picchia due donne in mezzo alla strada, allarme all'alba lungo la strada Regina: secondo quanto è stato ricostruito si trattava del fidanzato di una delle due, che ha alzato le mani sulla sua ragazza e su una amica della coppia, intervenuta per provare a fermare quella furibonda sfuriata.È lungo la strada Regina che all'alba di oggi, intorno alle 5.30 del mattino, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione in seguito alla segnalazione di un residente. Giunti sul posto i carabinieri non hanno potuto fare nulla, visto che i protagonisti hanno minimizzato negando di voler sporgere denuncia. L’uomo se l’è cavata con una multa perché a bordo dell’auto erano in sei.