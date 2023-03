CIVITANOVA - Civitanova piange la scomparsa di Nicoletta Saracco, morta l’altra notte a soli 33 anni. Malata di tumore al seno, aveva fatto della sua malattia un mezzo per aiutare tante giovani donne nella sua condizione. Creativa, bella, solare. La malattia, scoperta all’improvviso all’età di 29 anni, non aveva scalfito affatto il suo spirito. Anzi.

Da quella situazione drammatica, Nicoletta Saracco aveva tirato fuori il coraggio, fondando la Ni.Art Gallery. Un brand che produce felpe, t-shirt, borse e quadri, di cui una parte del ricavato era devoluto alla Fondazione Ieo-Monzino (Istituto Europeo di Oncologia) per la ricerca sul tumore al seno. «Non c’è cosa più bella che vivere a colori» scriveva Nicoletta ed era questo il messaggio che voleva trasmettere. Nata e cresciuta a Civitanova, Nicoletta Saracco si era trasferita a Milano e aveva cominciato a lavorare come fashion designer, collaborando con importanti brand del settore, nazionali ed internazionali. Poi a 29 anni, la scoperta della malattia: tumore al seno metastatico.

La diagnosi

Una diagnosi che ha modificato radicalmente la vita di Nicoletta Saracco, ma non le ha tolto, come si diceva, la voglia di vivere e di sorridere. Le felpe e la maglie con il logo di Ni.Art sono state indossate con orgoglio da tante celebrities e influencer italiane. Molto attiva sui social, era seguitissima su Instagram, dove era di ispirazione per tante giovani donne colpite dalla stessa malattia.

«Non sono mai stata così felice come in questo momento della vita. Felice di fare qualcosa di veramente utile, di mettere la mia storia a disposizione e di sdoganare un tema visto come un tabù» aveva scritto Nicoletta sul sito della Ni.Art Gallery. Ieri mattina la notizia che ha sconvolto Civitanova. Nicoletta Saracco si è spenta l’altra notte, alle 3. Lascia il padre Giacomo, ex dirigente comunale in pensione, la madre Maria Silvia e la sorella Roberta. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato a San Marone, in via De Amicis. I funerali di Nicoletta Saracco saranno celebrati domani alle ore 9.30 nella chiesa dei Cappuccini, a Civitanova Alta.

Il cordoglio del sindaco Ciarapica

«Apprendo con dolore e sconcerto della scomparsa di Nicoletta Saracco, una ragazza di 33 anni solare, creativa, piena di forza e di energia - ha scritto il sindaco Fabrizio Ciarapica su Fb -. Una ragazza coraggiosa e con una grande voglia di vivere che aveva fatto della sua malattia una battaglia per tutte le donne. Indimenticabili i suoi look da Ieo: visite e cure in tacchi a spillo. Ha dipinto una Madonnina di Guadalupe coloratissima che si è poi trasformata nel marchio NiartGallery con il quale raccoglieva fondi per sostenere la ricerca sui tumori e diffondeva l’importanza della prevenzione; ha consentito a tutte le donne di avere visite gratuite con i dottori dello Ieo. Grazie Nicoletta per tutto quello che hai fatto. Grazie per averci insegnato che nella vita non bisogna mai arrendersi».