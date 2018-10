Perde controllo dell'auto e si schianta contro il palo della rotatoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Uno schianto spettacolare che sulle prime ha fatto pensare a conseguenze assai più gravi ma che per fortuna si è risolto con tanta paura e conseguenze rassicuranti per la giovane vittima dell’incidente. L’episodio è avvenuto ieri mattina poco prima delle ore 4 all’altezza della rotatoria “Loriblu”, a due passi dal corso Umberto I. Per cause che sono in corso di acccertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto una Fiat Punto condotta da un giovane è andata a schiantarsi contro il palo centrale della rotatoria; a causa del violento impatto la vettura è letteralmente rimbalzata e nella carambola è finita in mezzo alla strada. Per fortuna a quell’ora il traffico era assai scarso e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.