Perde il controllo e l'auto si ribalta: portati in ospedale il conducente e il passeggero

POTENZA PICENA - Due persone sono state ricoverate oggi pomeriggio all’ospedale di Civitanova a causa di un incidente avvenuto non lontano dal santuario di San Girio. L’episodio attorno alle 15 sulla strada provinciale 102, dove l’auto su cui viaggiavano i due ha sbandato e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dall’abitacolo il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Come detto, i due feriti sono stati caricati in ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Le loro condizioni non sono state giudicate tali da far temere gravi conseguenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA