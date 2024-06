CIVITANOVA La Guardia di Finanza di Civitanova ha denunciato un uomo per indebita percezione del reddito di cittadinanza sottoponendo a sequestro somme di denaro per oltre 7mila euro.

LEGGI ANCHE: Ascoli, la rabbia dei tifosi: striscioni contro Massimo Pulcinelli

L'indagine

Nello specifico, i Finanzieri hanno approfondito la posizione di un uomo che, al fine di ottenere indebitamente il beneficio in parola, aveva attestato informazioni non veritiere, relative alla reale composizione del proprio nucleo familiare, all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria nella procedura volta al conseguimento della misura in parola. Forte del quadro investigativo, la Finanza aveva disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari alla totalità degli importi illegittimamente percepiti a titolo di reddito di cittadinanza. In esecuzione del provvedimento i finanzieri sono riusciti a cautelare somme di denaro per oltre 7.000 euro, corrispondenti all’importo del beneficio indebito.