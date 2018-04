Lo pedinano e gli trovano la cocaina in casa: arrestato uno spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Hanno seguito i suoi movimenti, hanno controllato i contatti e le zone di frequentazione, fino a quando non hanno ritenuto di poter agire a colpo sicuro. L’operazione è stata messa a segno dagli uomini del commissariato di Civitanova, che nei giorni scorsi sono riusciti a bloccare un uomo di 35 anni residente in provincia, in quanto ritenuto uno dei rifornitori di droga lungo la costa civitanovese e portopotentina.L’operazione è stata l’ultimo atto di un’assidua attività investigativa nel corso della quale l’uomo è stato individuato come uno spacciatore. Gli agenti hanno pedinato l’uomo per diverse ore e quando questi è giunto nei pressi della sua abitazione, è scattato il blitz. Naturalmente la casa del’uomo è stata sottoposta a perquisizione e le ricerche hanno consentito di ritrovare , nascosti nella camera da letto, alcune dosi di cocaina già divisa e pronta allo spaccio, tre bilancini di precisione e due telefoni cellulari che l’uomo, secondo gli investigatori, utilizzava per mantenere i contatti con i tossicodipendenti suoi “clienti”.