In ospedale per una emorragia cerebrale a Civitanova, dona gli oragni e salva tre vite

CIVITANOVA - Era stata ricoverata in condizioni critiche per una gravissima emorragia cerebrale lo scorso 5 febbraio e le sue condizioni - nonostante le cure - sono andate purtroppo peggiorando fino alla constatazione della morte cerebrale. Un dolore immenso per la famiglia della paziente, di 73 anni, che però nonostante tutto ha acconsentito alla donazione degli organi. Donazione che consentirà a tre persone di continuare a vivere con il fegato ed i reni della sfortunata signora.

In ospedale per una emorragia cerebrale, dona gli oragni e salva tre vite

«Con un atto di immensa generosità ha migliorato la vita di 3 persone - ha sottolineato Antonio Draisci, commissario straordinario Ast Macerata». A Civitanova è giunta l’equipe chirurgica dell’Azienda Ospedaliera di Ancona che ha prelevato il fegato, già impianto nella stessa sede anconetana ed i reni in attesa di destinazione.

«La donazione è un processo complesso – riferisce Daniela Corsi, sub commissario sanitario -, che richiede la collaborazione di più professionisti per diverse ore: medici, infermieri, Oss, tecnici di elettroencefalografia e di radiologia, biologi e persino autisti, centralinisti e personale delle pulizie che fin da ieri hanno collaborato alla realizzazione di questo grande obiettivo. Il trapianto infatti consente ai pazienti una qualità della vita che nessuna altra terapia sarebbe in grado di garantire».

La Direzione dell’Ast esprime «un grande ringraziamento ai familiari della paziente per la grande generosità dimostrata poiché la donazione è soprattutto cultura della solidarietà, poiché si tratta di restituire un pezzo di vita a chi corre il pericolo di non averla più».