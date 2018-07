Paura allo chalet: un uomo si aggira con la pistola nascosta sotto la camicia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Paura ieri sera in uno chalet del lungomare di Civitanova, dove un uomo è stato fermato dai carabinieri perchè nascondeva una pistola sotto la camicia.L'allarme, intorno alle 23,30, era partito da un altro frequentatore del locale che aveva avvertito l'Arma perchè aveva notato l'inquitenate presenza della pistola. I carabinieri si sono precipitati sul posto ed hanno portato in caserma l'uomo, un 54enne del posto già noto per altri fatti. Si è poi scoperto che si trattava di una scacciacani, ma priva del tappino rosso e quidi indistinguibile da un'arma vera e funzionante. L'uomo è stato comunque denunciato.