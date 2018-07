Passeggia tra le auto con la cocaina â€‹in tasca: sequestrati anche i cellulari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si aggira tra le auto parcheggiate con fare sospetto, bloccata una ventottenne con alcuni grammi di cocaina addosso. La polizia ha fermato la ventottenne all’interno di un parcheggio dove si aggirava con fare sospetto tra le automobili in sosta. È stata perquisita: addosso la ventottenne aveva alcuni grammi di cocaina già divisa in dosi, pronta per essere spacciata. Per questo motivo, la giovane è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con sé la giovane donna aveva anche due telefoni. La cocaina e i cellulari sono stati sequestrati dagli agenti.