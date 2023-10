Due passaggi a livello chiusi per lavori a Civitanova: modifiche alla viabilità, si teme il caos

CIVITANOVA - Due passaggi a livello chiusi per lavori a novembre, già programmate le modifiche alla viabilità. Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha comunicato al Comune lo svolgimento di interventi «di ripristino in assetto definitivo» dei passaggi a livello di via del Casone e di via Gobetti, quello della zona industriale. Le due strade saranno interrotte in prossimità delle sbarre.





Questo il programma in cui la ditta eseguirà le opere: il passaggio a livello di via del Casone resterà chiuso dalle 21.30 di lunedì 6 novembre alle 14 di venerdì 10 novembre; quello di via Gobetti dalle 21.30 del 27 novembre alle 14 del 1 dicembre.

Queste le deviazioni previste dall’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Daniela Cammertoni. Per quanto riguarda via del Casone, si potrà percorrere dall’incrocio con via Fontanella fino a poco prima del passaggio a livello (direzione sud-nord) dove ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in via Gronchi, la strada del vecchio Iper.

Manovra che non è permessa nella circolazione normale, impedita da cordoli dissuasori a metà carreggiata che saranno tolti. Per raggiungere la provinciale maceratese (via Pellico), dunque, si utilizzerà il passaggio a livello di via Einaudi. Nell’ordinanza via del Casone viene indicata anche con il vecchio nome (strada del Molino), generando un po’ di confusione, visto che ora via del Molino è la strada che collega Santa Maria Apparente a Civitanova Alta e non c’entra nulla con l’ordinanza. Per chi proviene dall’altra parte (direzione nord-sud), via del Casone sarà chiusa dalla rotatoria tra via Pellico, Dante e Costa Martina.

Vi potranno passare solo i residenti che abitano nel tratto che va dalla rotatoria al passaggio a livello. Per quanto riguarda l’altro passaggio a livello, quello della zona industriale, via Gobetti sarà chiusa al traffico (escluso dipendenti e fornitori delle ditte che vi operano) dall’incrocio della provinciale maceratese alla ferrovia. Per raggiungere la zona industriale, chi transita sulla provinciale dovrà passare all’interno di Santa Maria Apparente, utilizzando il pl di via del Torrione e poi girando in via Di Vittorio. Strada, questa, che dovrà essere usata anche da chi esce dalla zona industriale e va verso la provinciale. L’alternativa è la superstrada dove, attualmente, è però chiuso lo svincolo. I lavori finiranno (si spera), il 31 ottobre. Timori per il traffico caos.