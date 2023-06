CIVITANOVA - Niente concessionaria di auto né parcheggi lungo il Chienti. Bocciata all’unanimità la variante urbanistica che prevedeva 3.400 mq tra il ristorante La Serra, la ferrovia e il fiume. Marcia indietro della maggioranza, che aveva adottato la variante appena sei mesi fa. Il voto contrario è stato annunciato dal sindaco che ha interrotto la relazione dell’assessore Belletti.



«Ci sono stati diversi incontri in maggioranza. Atteso l’attuale contesto con i fenomeni alluvionali che hanno interessato Romagna e Marche, non ci sono le condizioni per approvare la variante in questione». Tragedie che hanno avuto un peso maggiore, per il centrodestra, rispetto a quella che ha colpito Senigallia ed il suo entroterra tra il 15 e il 16 settembre 2022, quando morirono 12 persone: appena un mese dopo, il 24 ottobre, la stessa maggioranza aveva detto sì alla variante. La prima a rilevare il cambio di atteggiamento rispetto alle alluvioni è stata Silvia Squadroni (Siamo Civitanova). L’adozione definitiva della variante, alla fine, è stata respinta con 22 no su 22 presenti. Si è sfilato, però Paolo Mercuri (Vince Civitanova), uscito appena aperta la votazione. La proposta è stata comunque portata in aula poiché non completare l’iter (ad esempio, ritirandola) avrebbe esposto il Comune a vertenze. Non solo, il segretario comunale ha consigliato di votare tutti i 30 punti delle 4 osservazioni presentate (firmate rispettivamente dall’architetto Giorgio Medori, dall’ex sindaco Tommaso Claudio Corvatta, dall’ex esponente M5s Pierpaolo Iacopini e dal rappresentante legale della società lottizzante). Voti differenti nelle singole votazioni con la maggioranza che si è quasi sempre astenuta. «Se oggi un marziano scendesse in aula – ha detto Francesco Micucci, Pd – penserebbe che l’amministrazione sia stata costretta a portare in aula questa variante dai tecnici comunali. Invece sei mesi fa è stata una precisa scelta politica. Al voto definitivo, la maggioranza si è ravveduta sulla via di Damasco. Perché? Le esondazioni c’erano già state. Lotte intestine? A me piace pensare che sia merito della città che ha colto i nostri appelli risvegliando le coscienze nel centrodestra». Mirella Paglialunga auspica che «la partita sia finita per sempre» mentre Letizia Murri ricorda come il primo sì «fosse viziato dall’assenza del parere del geologo». Roberto Mancini si augura che «il voto non sia un episodio ma l’ingresso di principi come la valorizzazione del verde e lo stop al consumo del territorio nella politica urbanistica» mentre Lavinia Bianchi chiede «le dimissioni o la revoca della delega alla Belletti». È Roberto Pantella (FdI), che aveva già espresso il no in commissione urbanistica, a spiegare i motivi del dietro front. «Non siamo impazziti o folgorati sulla via di Damasco, semplicemente abbiamo valutato ulteriormente la variante. È vero, mancava un parere vincolante. Nel primo voto siamo stati superficiali ma non siamo stupidi, perché solo gli stupidi non cambiano idea. La priorità è la sicurezza dei cittadini».