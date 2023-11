CIVITANOVA Estensione dei parcheggi a pagamento, dopo il primo incontro in municipio è partito il dibattito in città. Si tratta di un indirizzo da affinare che il sindaco Fabrizio Ciarapica ha esposto a rappresentanti di commercianti e balneari, oltre che ad alcuni residenti dell’area sud del centro. L’ipotesi di partenza è rendere blu tutti gli stalli ad est della ferrovia, con prima mezz’ora gratis e abbonamenti per i residenti a prezzi molto bassi.

I primi ad intervenire sono i residenti delle vie Piave, Baracca, Hermada, Vallone, Mazzini, Vela e corso Vittorio Emanuele che si erano riuniti in comitato contro il provvedimenti di riservare posti auto ai residenti di via Asiago e Col di Lana. «Chi rappresentavano i presenti all’incontro – chiede il portavoce Marsilio Marsili – con quale metodo democratico sono stati chiamati alcuni che poi qualche ora prima hanno fatto circolare la notizia? Vogliono rendere più difficile abitare in centro a chi ci abita? È un’esortazione ad andarsene e far prevalere la logica Dubai? Perché hanno accantonato del tutto le nostre proposte per una circolazione più civile dopo che avevamo smontato le loro giustificazioni del tutto infondate? La soluzione sarebbe incrementare la circolazione delle auto ed il posteggio a pagamento con conseguente aumento dell’inquinamento che ci strozza, oppure favorire la mobilità pubblica il più possibile pulita con parcheggi scambiatori».

La riunione

A quella riunione era presente anche una rappresentanza di balneari, visto che anche i due lungomare diventerebbero a pagamento. Arrivata anche la prima presa di posizione ufficiale. La firma Mario Torresi, presidente dell’associazione Popolo Produttivo Balneari Civitanova. «Punto primo – si legge nella nota – la priorità per noi non è non tanto trasformare gli attuali parcheggi da bianchi a blu. È un discorso matematico: non ha senso trasformare a pagamento i circa 3.000 parcheggi bianchi perché non risolviamo il problema di scarsità di posti auto».



«I parcheggi attualmente sono pochi già solo per la cittadinanza - prosegue -, quindi si tratterebbe soltanto di una tassa in più per i cittadini senza garantire un parcheggio sicuro. Noi proponiamo fin da subito di trovare nuove aree da adibire a parcheggi e una volta trovati ripagarli mettendoli da subito a pagamento. In sintesi allo stato attuale avere 3.000 parcheggi bianchi e trasformarli in blu non risolverebbe il problema ma aumenterebbe solo e soltanto le casse comunali mettendo una tassa in più sulle spalle dei cittadini. Sentiti tutti i nostri associati alla proposta avanzata dall’amministrazione comunale, anche se a titolo di avanscoperta, la nostra risposta attualmente è contraria ma la nostra non è assolutamente una posizione di chiusura, anzi siamo sempre a disposizione su proposte più lungimiranti e futuristiche».