CIVITANOVA - Parcheggi a pagamento, da questo fine settimana si paga con carta di credito e bancomat. Il Comune di Civitanova è al lavoro anche per consentire il pagamento attraverso una applicazione. Una novità firmata Civitas e Comune, della quale ha dato notizia l’assessore all’Urbanistica e alla Modernizzazione dei parcheggi Roberta Belletti.

«L’obiettivo è soddisfare le aspettative e le necessità di cittadini e turisti: Civitanova sempre più smart city» è il commento dell’assessore. Tariffe e orari resteranno invariati. Da venerdì scorso, grazie agli undici nuovi parcometri installati, che si vanno ad aggiungere agli altri dieci che sono già operativi dal mese di settembre scorso, è possibile pagare il parcheggio anche con bancomat e carta di credito in tutta la città. In fase di attivazione la modalità contactless.

«Dopo tanti anni - ha spiegato Roberta Belletti - attraverso un sistema di gestione parcometri al passo con l’era digitale, avviamo un percorso nella direzione di diventare sempre di più una smart city. Un ulteriore passo in avanti verso la modernizzazione della città, che è sempre stato obiettivo e punto programmatico di questa amministrazione». Tramite la Civitas, società comunale che gestisce il servizio, sono stati sostituiti i vecchi parcometri con quelli di ultima generazione. Successivamente, è stato attivato il pagamento digitale, ufficialmente operativo da venerdì scorso appunto.



«Ora - ha continuato l’assessore Belletti - stiamo lavorando per consentire, tramite una app, anche il pagamento con smartphone. La tecnologia è un’alleata strategica nello sviluppo di una città e soprattutto ci consente di facilitare e soddisfare le aspettative e le necessità di cittadini e turisti. Ringrazio la Civitas per la collaborazione e per il lavoro che sta facendo e continuerà a fare per la nostra città» ha concluso l’assessore Roberta Belletti. Una volta scelta la modalità di pagamento, con carta o moneta, viene richiesto di definire il tempo di sosta. Poi si inserisce il numero di targa e si preme il tasto verde per la convalida. A quel punto, è necessario esporre il ticket sul cruscotto.



Per quanto riguarda gli avvisi, sarà operativa 24 ore su 24 una cassa automatica posizionata in corso Umberto I, all’altezza del civico 2. Le tariffe e gli orari che riguardano la sosta restano invariati. «Un servizio molto importante per Civitanova - ha fatto sapere la Civitas -. Tramite questo sistema di centralizzazione informatizzata siamo in grado di rilevare immediatamente anomalie e controllare il flusso della sosta». Un cambiamento importante anche in vista della stagione estiva in cui arriveranno numerosi turisti e la possibilità di pagare con bancomat o con un app rappresenta un servizio in più anche per i visitatori.