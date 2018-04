Va in overdose davanti alla chiesa ma poi s'arrabbia con chi prova a soccorrerlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si inietta una dose di eroina e poi si sente male, trentaseienne soccorso davanti alla chiesa di San Marone. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, proprio nella piazza davanti alla chiesa di San Marone. Un uomo pakistano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, si era appena iniettato mezza dose di eroina quando improvvisamente ha accusato un malore. La siringa è rimasta per terra e sul posto sono immediatamente arrivate una ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. L’uomo, grazie all’arrivo tempestivo dei soccorsi, si è ripreso quasi subito. Era, tuttavia, un po’ troppo aggressivo e accusava non si sa bene chi di avergli rubato dei soldi. Vedendolo in quelle condizioni, il personale medico e sanitario lo ha caricato a bordo dell’ambulanza e lo ha trasportato all’ospedale di Civitanova Alta. All’ospedale è intervenuta anche una pattuglia della Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso che ha destato particolare allarme nel quartiere civitanovese di San Marone.