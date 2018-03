Otto marzo, un fiume di alcol e rissa: cinque donne finiscono in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Altro che mimose, l’hanno celebrata all’ospedale la Festa della Donna alcune giovani, ma anche meno giovani, che hanno alzato decisamente troppo il gomito la notte dell’otto marzo. Raffica di interventi della Croce Verde e dei carabinieri per soccorrere donne ubriache, in evidente stato di alterazione, che hanno dato in escandescenze in strada. Una, poco prima dell’alba, ha raggiunto l’abitazione dell’ex compagno e ha cominciato ad urlare contro di lui, sotto casa, prendendo a calci e pugni la porta.L’uomo si è barricato in casa e ha chiamato i carabinieri. Cinque donne, che hanno tutte tra i 25 e i 40 anni, soccorse da una ambulanza dopo qualche bicchiere di troppo è il bilancio della festa dell’otto marzo. Gli episodi sono avvenuti durante tutto l’arco della nottata e hanno visto protagoniste, decisamente in negativo, cinque donne tutte di età diversa che avevano deciso di trascorrere la serata in compagnia delle amiche in altrettanti locali della costa. Quella che ha visto la cosa è più eclatante è stata una donna che intorno alle 4 del mattino è arrivata di fronte alla casa del suo ex, a Civitanova Alta. Una volta fuori ha cominciato ad urlare, in preda ai fumi dell’alcol. Non le è bastato e dalle grida è passata alle mani. Si è scagliata, infatti, contro la porta dell’abitazione dove vive il suo ex compagno e ha cominciato a sferrare calci e pugni. L’uomo, svegliato di soprassalto da tutto quel trambusto, si è barricato in casa parecchio preoccupato e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia di militari dell’Arma della Compagnia di Civitanova, che hanno calmato la donna riportandola alla ragione. Ma era visibilmente alterata da qualche bicchiere di troppo e i carabinieri hanno allertato una ambulanza. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. E la sua serata della Festa della Donna è finita così.Stessa sorte, ma loro almeno si sono limitate ad urla e schiamazzi in strada, per altre quattro donne. Insomma, un otto marzo decisamente alcolico che ha messo a dura prova i soccorritori, impegnati in un intervento dopo l’altro. A Porto Potenza, invece, i carabinieri della locale stazione intorno alle 6 del mattino di ieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa in mezzo alla strada.