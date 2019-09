L'operaio si infortuna sulla macchina senza collaudo: titolare nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Infortunio sul lavoro, nei guai il titolare di una azienda che svolge attività di assemblaggio di pellami.Il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, in seguito ad una indagine svolta in collaborazione con quelli della Compagnia di Civitanova e al l personale Asur, hanno denunciato il titolare di una azienda per lesioni personali colpose e per aver installato macchinari privi del marchio Ce e collaudo, che hanno provocato l'infortunio di un dipendente. Per lui oltre 40 giorni di prognosi.