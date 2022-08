Ancora violenza, Civitanova sotto choc: un uomo morto accoltellato sul lungomare

CIVITANOVA - Un uomo è morto accoltellato sul lungomare: Civitanova sotto choc per il secondo omicidio in pochi giorni, ennesimo episodio di cruda violenza di questa terribile estate. La vittima sarebbe un uomo di origini nordafricane, morto per i colpi rivevuti durantee uno scontro che, riferiscono i testimoni, si sarebbe accesso sul lungomare sud nei pressi di via D'Azeglio. ci sarebbe anche una persona ferita. Sul posto la Polizia che transennato l'intera area, ormai cirondata da decine di persone sgomente.

++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++++