CIVITANOVA - Ancora sangue a Civitanova. Un omicidio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, nell’area verde di via Massimo D’Azeglio, sul lungomare Piermanni di Civitanova, nei pressi della pizzeria Due Re. La vittima, morta accoltellata, sarebbe un magrebino. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Ma per lo straniero non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del delitto anche gli agenti del commissariato di Civitanova e della Squadra mobile della questura di Macerata, che si sono messi alla ricerca dell’aggressore.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Il video L'OMICIDIO Ancora violenza, Civitanova sotto choc: un uomo morto accoltellato sul lungomare

Stando alle poche informazioni trapelate nella serata di ieri, ci sarebbe stata una colluttazione e un uomo avrebbe tirato fuori un coltello, ferendo a morte l’altra persona.

C’è anche un secondo ferito.

Il delitto è avvenuto durante l’ora della movida, quando sul lungomare erano presenti numerosi turisti. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il delitto, come detto, è avvenuto davanti a diverse persone. La polizia ieri sera era a caccia dell’aggressore e ha provveduto a raccogliere le informazioni da parte dei testimoni. Al vaglio anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.



Il precedente

Choc a Civitanova per il secondo omicidio nel giro di pochi giorni. La città è ancora sconvolta dalla morte di Alika, il nigeriano ucciso il 29 luglio nel centralissimo corso Umberto I da Ferlazzo. In questo caso determinanti ai fini delle indagini sono stati il video di una turista moldava e un filmato del sistema di videosorveglianza del centro di Civitanova Marche. L’attività investigativa riguardante il delitto del mendicante nigeriano è coordinata dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli.