Occupano per la notte casa abbandonata: proprietario non s'accorge e li "rinchiude"

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Passano la notte in una casa abbandonata e la mattina dopo il proprietario, ignaro di tutto, si reca nella abitazione e sigilla la porta con catena e lucchetto. I due, che si erano accampati per trascorrere la notte in maniera del tutto abusiva, restano intrappolati dentro e si vedono costretti a chiamare i vigili del fuoco per riuscire ad uscire dal rifugio di fortuna che si erano scelti. E, inevitabilmente, quella richiesta di soccorso è costata loro una denuncia.