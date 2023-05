CIVITANOVA - Estate, a Civitanova non aumentano solo le richieste di gelati o condizionatori ma anche di parcheggi. A patto, però, che siano gratuiti. Lo dimostra il fatto che il nuovo parcheggio realizzato nell’area portuale (ex cantiere Anconetani) è costantemente e desolatamente vuoto, nonostante si trovi in centro. Si tratta di 120 posti, zona blu come per il centro, che sono disponibili dal maggio scorso. Ma che trovano utilizzo solo dall’utenza del dopocena (quando, appunto, è gratuito). D’estate, comunque, qualche auto in più si vede nel parcheggio del porto anche negli orari diurni.



Nel resto della città, soprattutto nelle aree vicino al litorale, è caccia al posto auto. Per questo l’amministrazione mette a disposizione parcheggi temporanei per il periodo estivo. Come l’area Broccolo a Fontespina, dietro la chiesa di San Carlo Borromeo. Da diversi anni il campo di fianco a via Bragadin ospita auto d’estate. E sarà così anche per il prossimo triennio. Costituisce una novità, invece, l’individuazione di un terreno in via Moro, zona Stadio, di proprietà comunale che dal prossimo giugno diventerà parcheggio temporaneo. In entrambe i casi, non ci saranno lavori di asfaltatura: si parcheggerà sull’erba di un terreno che sarà battuto e livellato. Complessivamente si tratta di circa 150/160 posti macchina in più per l’utenza balneare. Per quanto riguarda via Bragadin a Fontespina, nei giorni scorsi è stato rinnovato l’accordo con i proprietari. Fissato in 2.750 euro l’anno il canone annuale di affitto per i 773 mq del terreno agricolo destinati a parcheggio. Al Comune spettano gli oneri relativi alla rimozione delle erbe infestanti, alla pulizia, alla segnaletica e alla piccola manutenzione. La sua vicinanza ai sottopassi pedonali per la spiaggia e il fatto che si trovi lungo il tragitto del bus navetta gratuito per il lungomare nord, lo rendono particolarmente frequentato da giugno a settembre. Ma è anche a servizio dei residenti e della parrocchia, soprattutto in occasione delle feste di quartiere o delle ricorrenze religiose più importanti. Come detto, la novità del 2023 è rappresentata da un parcheggio provvisorio in zona stadio.



Si tratta di un terreno sul lato nord di via Moro, tra i palazzi della Pinetina e la caserma dei Vigili del Fuoco, di fianco al fosso Trabocco. Già in passato quest’area incolta è stata usata come parcheggio: è accaduto durante la prima edizione dell’International Motor Day, che ha occupato tutto il piazzale dello stadio. Fu realizzato anche un ponte pedonale sopra via Moro per raggiungere l’area. A carico del Comune, proprietario del terreno, i lavori minimali per renderlo accessibile alle auto. Stanziati 6.710 euro. Serviranno per lo sfalcio dell’erba, stendere terriccio per coprire le buche, livellare il terreno, rullare tutta la superficie, aprire un varco sul marciapiede e la recinzione esistente, istallare la segnaletica.

APPROFONDIMENTI IL VANDALISMO Pesaro, il cimitero imbrattato dai writer: «Atto grave, non una bravata»